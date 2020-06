Don Jon: il film da vedere e commentare insieme martedì 16 giugno con SimulWatch

News Cinema

Joseph Gordon-Levitt è un seduttore seriale ossessionato dal sesso in questa divertente commedia con anche Scarlett Johansson. Appuntamento su SimulWatch martedì 16 giugno alle 16:30.

La visione condivisa di martedì 16 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Don Jon, una commedia del 2013 diretta e interpretata da Joseph Gordon-Levitt, che ha voluto con sé sul set anche attrici come Scarlett Johnasson e Julianne Moore.

L'appuntamento per vedere tutti insieme The Vast of Night e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi martedì 16 giugno alle 16:30.

Jon Martello (Joseph Gordon-Levitt), per tutti Don Jon, che sembra avere le idee molto chiare su quello che gli serve per vivere bene. Conduce un'esistenza fatta di routine, piccole ossessioni - come quelle per la pulizia e la cura della sua macchina - uscite con gli amici e conquiste di ragazze occasionali, e ha una vera dipendenza dalla pornografia, l'unica cosa che sembra appagarlo completamente. Un giorno, in discoteca, Jon incontra una bellissima ragazza, Barbara (Scarlett Johansson), che lo colpisce a tal punto da fargli intraprendere con lei una relazione stabile, tanto che la presenta anche ai suoi familiari. Ma le cose non saranno così semplici, e non tutto tra i due filerà liscio...



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

