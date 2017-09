Don Giuseppe prete coraggio: una clip in esclusiva de L'equilibrio di Vincenzo Marra

“Qua è terra bruciata”. Don Giuseppe ce la mette tutta per smuovere gli abitanti di un quartiere senza speranza della periferia napoletana. Dopo anni come missionario in Africa, sceglie di tornare alle proprie radici, per offrire la sua esperienza e il suo coraggio. Vincenzo Marra prende spunto da un’osservazione attenta della realtà per costruire una storia esemplare: quella di chi non vuole accettare i compromessi fra l’altare e la piccola grande criminalità camorristica.

L’equilibrio è stato presentato e applaudito alle Giornate degli autori del Festival di Venezia 2017 e arriverà nei nostri cinema il 21 settembre. Qui sotto vi proponiamo una scena in esclusiva, in cui emerge la vicinanza di Don Giuseppe, un ottimo Mimmo Borrelli, nei confronti dei suoi parrocchiani, anche quelli più coinvolti nell’illegalità diffusa.





