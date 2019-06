Domino: in anteprima esclusiva il trailer italiano del nuovo film di Brian De Palma

Dopo 7 anni di assenza dal grande schermo Brian De Palma torna al cinema con Domino, un thriller d'azione in uscita in Italia l'11 luglio prossimo, distribuito da Eagle Pictures.

Il film, con Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten e Guy Pearce, vede protagonista Christian, un poliziotto di Copenaghen, che cerca giustizia per l'omicidio del suo collega per mano di Imran, un soldato dell'ISIS.

A caccia del killer, Christian e una collega poliziotta finiscono travolti in un frenetico inseguimento in cui è coinvolto anche un agente doppiogiochista della CIA, che usa Imran come pedina per incastrare altri membri dell'ISIS. Presto il protagonista si ritroverà in una corsa contro il tempo, non solo per avere la sua vendetta ma anche per salvare la propria vita.



In attesa di vedere il film al cinema tra poco più di un mese, ve ne mostriamo, in anteprima esclusiva, il trailer ufficiale in italiano:



Domino: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD