Domino: anteprima esclusiva del poster italiano del thriller di Brian De Palma con Nicolaj Coster-Waldau

Arriverà nei cinema italiani il prossimo 11 luglio, grazie a Eagle Pictures, il nuovo film diretto dal grande Brian De Palma, che si chiama Domino e che vede protagonista Nicolaj Koster-Waldau al fianco di Carice Van Houten (anche lei, come il danese, nel cast del Trono di Spade), Guy Pearce e numerosi altri attori.

Domino, che verrà presentato in anteprima italiana al Filming Italy Sardegna Festival, come film d'apertura - racconta di Christian, un agente di polizia di Copenhagen che s'imbarca in una vendetta privata nei confronti dell'uomo che ha ucciso un suo collega e amico, un membro dell'ISIS di nome Imran. Per trovare il responsabile, il poliziotto attraverserà mezzo mondo, e così facendo si troverà alle prese con un complotto che vede legati terroristi islamici e agenti della CIA.

Questo è il poster italiano di Domino, che De Palma ha diretto a partire da un copione di Petter Skavlan e che conta sulla colonna sonora dell'abituale collaboratore del regista, l'italiano Pino Donaggio: