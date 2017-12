Domhnall Gleeson: l'irlandese più amato del grande schermo

Arriverà nei cinema italiani il 3 gennaio, distribuito da 20th Century Fox, Vi presento Christopher Robin, la straordinaria storia vera dello scrittore inglese A.A. Milne, creatore dell'incantato mondo dell'orsetto Winnie the Pooh.





Tutti conoscono il famoso orso ghiotto di miele e gli altri abitanti del Bosco dei 100 Acri, ma in pochissimi conoscono la toccante ed emozionante storia dell'uomo che ha dato vita a questo mito, assieme al figlio - il vero Christopher Robin. Da un evento che sconvolse la vita di Milne e quella di milioni di persone in tutta Europa, la Grande Guerra, si sucederanno una serie di vicissitudini che porteranno alla creazione di uno dei più celebri personaggi per l'infanzia.





Milne, nel film di Simon Curtis, è interpretato da Domhnall Gleeson, attore irlandese le cui quotazioni sono in costante ascesa, dopo la partecipazione a importanti franchise come Harry Potter e Star Wars.

Gleeson ha girato il film dopo aver completato il suo lavoro in Gli Ultimi Jedi, in un periodo che pensava avrebbe dedicato a un po' di meritato riposo dopo i forsennati ritmi di un blockbuster simile. Ma a ogni lettura del copione suggeritogli da Curtis il suo interesse per la vita di Milne e la sua famiglia, così "reale" e squisitamente british, cresceva, scoprendo nuovi livelli di profondità in una vicenda tutt'altro che scontata, spingendolo ad accettare la parte da protagonista, incarnando un personaggio con un'indole molto diversa dalla sua: una sfida che ha poi ovviamente vinto.



Domhnall, figlio d'arte, proviene da una famiglia interamente impegnata nel campo della recitazione: il capofamiglia è il noto Brendan Gleeson, mentre i suoi fratelli sono Fergus, Bríain e Rúairí; l'origine irlandese è saldamente impressa nell'animo di Domhnall, ben al di là di tratti distintivi come l'accento, i capelli rossi e il nome gaelico. La carriera recitativa, per lui, è effettivamente iniziata nel 2004, con la partecipazione al corto vincitore di un Oscar Six Shooter. Sebbene sia apparso più volte al fianco del padre in alcune produzioni, ci tiene a mantenere una sua indipendenza lavorativa; ma con la enorme quantità di proposte di lavoro ricevute negli ultimi anni nessuno metterebbe in dubbio che il suo successo sia dovuto all'influenza della figura paterna, finendo anzi per collezionare diversi premi e nomination sempre più importanti, recitando al cinema ma anche per teatro e tv (lo abbiamo visto ad esempio nell'episodio "Be right back" dell'acclamato serial Black Mirror).





Il primo ruolo cinematografico che lo ha fatto conoscere al grande pubblico è stato quello di Bill Weasley nei due capitoli finali della saga di Harry Potter (sul set dei quali ha ritrovato anche il padre), partecipando poi a un piccolo cult come Dredd (nel 2012) e a pellicole come Anna Karenina, Frank e all'Unbroken di Angelina Jolie, divenendo protagonista nel romantico Questione di tempo (2013).





La consacrazione arriva nel 2015, quando ben quattro film in cui ha un ruoli rilevante sbarcano agli Oscar: Revenant - Redivivo, Ex Machina, Star Wars - Il risveglio della Forza e Brooklyn. Dopo aver recentemente preso parte a Madre! di Aronofsky, a Star Wars: Gli Ultimi Jedi e aver dato vita ai cortometraggi Noreen e What will survive of us e alla webseries a scopo benefico "Immaturity for Charity" Gleeson conferma il suo talento in Vi presento Christopher Robin: un'occasione in più per scoprire un attore fuori dal comune, accompagnato nella pellicola dalla splendida Margot Robbie.