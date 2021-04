Domenico Diele nel cast di Buongiorno, mamma: Lux Vide chiarisce l'ingaggio dell'attore condannato a quasi 6 anni di carcere

News Cinema

La produzione della fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma! dirama un comunicato stampa per spiegare la presenza di Domenico Diele nel cast.

Ricorderete la tragica vicenda occorsa il 24 giugno del 2017. L'attore Domenico Diele rientrava alle 2 di notte in auto da Matera verso Roma quando nei pressi dell'uscita autostradale di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, investì lo scooter guidato dalla 48enne Ilaria Dilillo. Nell'impatto la donna perse la vita. Diele guidava senza patente, sospesa in precedenza per guida sotto uso di stupefacenti. Accusato di omicidio stradale aggravato, l'attore fu condannato in primo grado a 7 anni e 8 mesi di reclusione, ridotti in appello a 5 anni e 10 mesi e confermati in via definitiva in cassazione lo scorso 28 novembre 2020.

Al momento dell'incidente, Domenico Diele stava lavorando al film Una vita spericolata, nel quale poi è stato sostituito da un altro attore. La sua carriera artistica ovviamente si è fermata, ma una sua partecipazione è prevista nella fiction Buongiorno, mamma! che debutta mercoledì 21 aprile su Canale 5 in prima serata. L'ufficio stampa della società di produzione Lux Vide, che ha curato la realizzazione delle sei puntate della fiction, ha rilasciato il seguente comunicato per spiegare la presenza dell'attore:

In merito ad alcune richieste pervenute da organi di stampa, Lux Vide precisa che Domenico Diele è stato scritturato come attore da persona libera e non ancora condannato definitivamente a scontare la pena. La Costituzione Italiana sancisce il principio di non colpevolezza fino a definitiva sentenza di condanna, intervenuta in un momento successivo alle riprese della serie. Domenico Diele, inoltre, è un bravo attore ed è stato scelto perché ritenuto idoneo ad interpretare il ruolo. In ogni caso Lux Vide crede nel valore riabilitativo della pena previsto anch'esso dalla Costituzione italiana (art. 27, co. 3).

Diretta da Giulio Manfredonia, la fiction Buongiorno, mamma! si avvale nel cast della presenza di Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Marco Valerio Bartocci, Serena Autieri e Erasmo Genzini. Domenico Diele, in un ruolo secondario, interpreta il Vicequestore Vincenzo Colaprico.

La prima puntata di Buongiorno, mamma! andrà in onda mercoledì 21 aprile alle 21:45 su Canale 5.