Dolph Lundgren produce un documentario... su se stesso

La star dell'action Dolph Lundgren è produttore esecutivo di un documentario, Dolph, sulla propria carriera.

Se fossimo ingenerosi, diremmo che la fama di Dolph Lundgren in Italia è nata alla famosa frase "ti spiezzo in due" che nei panni del pugile sovietico Ivan Drago rivolgeva minaccioso al povero Rocky Balboa in Rocky IV. Diciamo invece che il ruolo è quello che lo ha sdoganato presso il grande pubblico. Il resto, ce lo racconterà l'attore e martial artist svedese dal fisico possente in Dolph, documentario autobiografico di cui sarà produttore esecutivo. Vediamo meglio di cosa si tratta



Dopo Rocky IV, Dolph Lundgren è stato uno degli eroi dell'action negli anni Novanta, interpretando He Man ne I dominatori dell'universo e film come Red Scorpion, Il vendicatore, Resa dei conti a Little Tokyo, I nuovi eroi, Johnny Mnemonic e molti altri. Negli anni Duemila ha continuato a lavorare in prodotti più straight to video, finché il suo mentore Sylvester Stallone non lo ha voluto di nuovo nella saga de I mercenari. Lo abbiamo poi rivisto in Creed II e Aquaman, ma la maggior parte dei suoi film sono noti solo agli amanti dell'action duro e puro. Però, indubbiamente, Lundgren qualcosa da raccontare ce l'ha e lo farà in Dolph.

La dichiarazione di Dolph Lundgren sul progetto

Sento che è il momento perfetto per produrre questo documentario sulla storia della mia vita, perché in un certo senso ho chiuso il cerchio. Ho passato momenti difficili e ho dovuto pagare un prezzo per arrivare dove sono ora. Questo film non è una celebrazione dei miei noti successi, ma piuttosto l'analisi del viaggio di un uomo per trovare se stesso e la felicità che desidera. Voglio che il pubblico mi conosca davvero e forse la mia storia aiuterà qualcuno a capire cosa potrebbe dover sopportare per raggiungere certe cose nella vita. Il nostro messaggio è che il viaggio può essere difficile, ma, continuando a lottare, tutti alla fine hanno la possibilità di giungere alla loro destinazione.

Oltre a fare l'attore, Dolph Lundren ha anche una laurea in ingegneria chimica e ha diretto otto film, che ha anche interpretato e in alcuni casi scritto. Dietro la sua impressionante massa muscolare e i quasi 2 metri di altezza, c'è molto di più di quello che vediamo al cinema. Andrew Holmes è l'autore e il regista di Dolph, che presenterà un ritratto a 360 gradi del suo protagonista.