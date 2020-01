Dolittle: quando i più piccoli imparano il linguaggio degli animali - Video

News Cinema

In occasione dell'uscita di Dolittle, al Museo dei bambini di Roma sono stati organizzati dei laboratori creativi ispirati al film con Robert Downey Jr, in uscita al cinema il 30 gennaio. Ecco di cosa si tratta.

In occasione dell'arrivo in sala di Dolittle, Universal Pictures International Italy ha organizzato insieme a Explora, il Museo dei bambini di Roma, con la collaborazione dell'associazione Il Flauto Magico, una serie di laboratori creativi ispirati al film con Robert Downey Jr. in uscita al cinema il 30 gennaio.

L'evento si è svolto nella giornata di sabato 25 gennaio e comprendeva una serie di laboratori creativi destinati a bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni, con l'obiettivo di farli interagire con il mondo degli animali, attraverso giochi e video, utilizzando immagini e gadget del film che Universal Pictures ha messo a disposizione.

Durante il laboratorio sono state lette alcune storie ispirate al tema della comunicazione tra uomo e animali e più in generale a quello di dar voce ad un personaggio. Nella seconda fase del laboratorio i bambini hanno creato dei veri e propri dialoghi utilizzando immagini degli animali presenti nel film e creando così un piccolo storyboard fantastico.

Explora, Il Museo dei bambini di Roma ospita ogni anno oltre 150.000 visitatori, con oltre 2.000 laboratori/anno offerti a scuole e famiglie, su diversi argomenti, come scienza, nuove tecnologie e ambiente. Il Museo è un posto in cui scoprire scienza, ambiente, alimentazione, ingegneria, robotica, matematica, sviluppo sostenibile e soprattutto cooperazione e interazione grazie a metodologie didattiche come il "learning by doing", con il quale si lascia al bambino la possibilità di imparare attraverso il fare, coniugando così divertimento e sperimentazione.

Ecco il video con le immagini dell'evento:



Dolittle: I più piccoli imparano il linguaggio degli animali - HD

Robert Downey Jr. dà vita ad uno dei personaggi più longevi della letteratura, in una rivisitazione della classica storia di un uomo capace di parlare direttamente con gli animali: Dolittle.

Dopo aver perso la moglie sette anni prima, l'eccentrico dottor John Dolittle, famoso medico e veterinario dell'Inghilterra della Regina Vittoria, vive in solitudine dietro le alte mura della sua dimora Dolittle con un esercito di animali esotici a fargli compagnia.

Ma quando la giovane Regina si ammala gravemente, Dolittle con riluttanza è costretto a salpare per un'epica avventura in un'isola leggendaria in cerca di una cura, ritrovando così il suo spirito e il suo coraggio mentre combatte vecchi avversari e scopre creature meravigliose.