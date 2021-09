Dolceroma: per Luca Barbareschi è "il ruolo della vita" quello del film in cui interpreta il produttore Oscar Martello

News Cinema

Ironia e situazioni sopra le righe sono gli elementi che fanno di Dolceroma una commedia d'azione italiana estremamente godibile.

Cercate un film italiano che vi dia la sensazione di essere diverso, originale e sopra le righe? Dolceroma è il titolo che fa per voi. Uscito al cinema nell'aprile del 2019, il film è una commedia liberamente ispirata al romanzo Dormiremo da vecchi di Pino Corrias e racconta di una serie di personaggi disumani, cinici e opportunisti con un ego tale che ha divorato la consapevolezza del mondo e della gente intorno a loro. Denaro e brama di successo sono l'unico obiettivo possibile in questa commedia d'azione che non teme il linguaggio grottesco né di fare ironia sul mondo al quale appartiene. Sì, perché la storia è ambientata nel mondo del cinema e racconta della lavorazione di un film a basso costo con persone incapaci e di cosa un produttore spregiudicato possa arrivare a fare per evitare un fallimento epocale.

Dolceroma: parla Luca Barbareschi, come sempre con estrema sincerità

"A me non sono state date le opportunità per interpretare bellissimi protagonisti e un po' ci ho sofferto" dice Luca Barbareschi nella video intervista con Comingsoon.it realizzata da Daniela Catelli in occasione dell'uscita al cinema di Dolceroma. L'attore interpreta lo spietato produttore cinematografico Oscar Martello, "il ruolo della vita" secondo lui, e l'incarnazione che ne fa è giudicata "formidabile" dalla recensione di Federico Gironi. Qui sotto il video dell'intervista a Barbareschi e più in basso la trama e il trailer del film.

Dolceroma: trama e trailer del film