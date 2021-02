Dolce fine giornata: il film con Kasia Smutniak dal Sundance a Sky

News Cinema

Debutta questa sera su Sky Cinema Due, distribuito da Fandango, il film diretto da Jacek Borcuch che racconta la storia di una poetessa polacca (interpretata da Krystyna Janda) premiata col Nobel che, dopo un attacco terroristico, si rifiuta di cedere alla paura e alla xenofobia che rapidamente emergono.

Debutta questa sera in prima serata su Sky Cinema Due, distribuito da Fandango, Dolce fine giornata, opera quarta del regista polacco Jacek Borcuch interpretato da Krystyna Janda, Kasia Smutniak, Vincent Riotta e Antonio Catania che venne presentato al Sundance Film Festival 2019.

Ambientato in Italia, il film racconta la storia di una poetessa ebrea polacca che, dopo aver vinto il Nobel per la letteratura, si è ritirata a vivere con la famiglia nella campagna toscana e che, dopo un terribile attentato terroristico a Roma, si rifluta di piegarsi alla paura irrazionale e all'ondata di xenofobia che pare travolgere tutti quelli che lei conosce e non solo.

Dolce fine giornata: il trailer del film

Dolce fine giornata: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La trama ufficiale di Dolce fine giornata

Maria Linde (Krystyna Janda) è una poetessa ebrea, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura. La sua vita scorre al ritmo tranquillo della campagna italiana, ma il suo mondo e le relazioni con suo marito (Antonio Catania) e sua figlia (Kasia Smutniak) iniziano a sgretolarsi, nel momento in cui inizia una relazione con un giovane immigrato, Nazeer (Lorenzo de Moor). Divisa tra uno spirito libero e un corpo che invecchia, Maria cerca di definire il suo ruolo rispetto alle rapide mutazioni del mondo che la circonda. Al verificarsi di un terribile attentato terroristico a Roma, Maria, durante un appassionato discorso di ringraziamento, espone le sue controverse opinioni sui fatti accaduti e rinuncia al suo Nobel, scatenando forti polemiche nel suo paese e in tutta Europa. Da quel momento in poi, si innesca una sorprendente catena di conseguenze, per la sua famiglia, per Nazeer, per la sua comunità, ma soprattutto per se stessa. "Dolce Fine Giornata" è la storia di uno scontro personale tra il grande intelletto creativo e la femminilità, sullo sfondo di una democrazia europea in erosione. Dalla prima all'ultima scena, Maria ha la forza e il coraggio di difendere ciò a cui tiene di più.