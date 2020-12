Dog Man diventa un film d'animazione DreamWorks!

News Cinema

La serie di libri illustrati umoristici Dog Man, dall'autore di Capitan Mutanda, Dav Pilkey, diventa un film animato DreamWorks.

Dog Man, la popolare serie di libri umoristici a fumetti per i più piccoli firmati da Dav Pilkey, diventerà un film di animazione targato DreamWorks e diretto da Peter Hastings, già coautore di serie come Animaniacs e Mignolo & Prof. La mossa è sensata anche dal punto di vista commerciale, perché si parla di libri tradotti in quaranta lingue e forti di vendite per 40 milioni di copie nel mondo, con le tirature delle ultime uscite che sono arrivate a cinque milioni di copie negli States, praticamente stracciando concorrenze blasonate nell'ambito graphic novel al livello di Marvel e DC, come ci spiega The Hollywood Reporter. La serie edita in patria dalla Scholastic è nelle librerie italiane per i tipi Piemme, che già ha portato al trionfo italiano la serie Capitan Mutanda dello stesso autore, ciclo che a sua volta ha visto un adattamento DreamWorks in forma di lungometraggio (nonché una serie animata su Netflix, Le epiche avventure di Capitan Mutanda).

Dog Man, di cosa parla la serie di libri di Dav Pilkey che diventerà un film DreamWorks Animation