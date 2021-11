Dog: il trailer della commedia on the road co-diretta e interpreta da Channing Tatum

News Cinema

Ecco il trailer della commedia on the road Dog, co-diretta da Channing Tatum assieme a Reid Carolin, su due improbabili compagni di viaggio, un soldato e un cane dal carattere imprevedibile.

È arrivato il trailer di Dog, film co-diretto (e interpretato) da Channing Tatum assieme a Reid Carolin. Del cast fanno parte anche Jane Adams, Kevin Nash, Q’orianka Kilcher, Ethan Suplee, Emmy Raver-Lampman, Nicole LaLiberté, Luke Forbes e Ronnie Gene Blevins.

Il film, in cui Tatum mette in mostra le sue indubbie doti per la commedia, racconta la storia di due insoliti compagni di viaggio e la divertente frase di lancio è "Uno sporco animale inadatto alla compagnia umana... e un cane". In America Dog, che sarà distribuito in Italia da Notorious Pictures, uscirà a febbraio 2022.

La trama di Dog

Dog racconta la storia del soldato Briggs (Tatum), che per rientrare nei ranghi dopo qualche problema, viene costretto a fare un viaggio lungo la costa del Pacifico per portare Lulu, il cane compagno di missioni belliche del sergente Nogales, al funerale dell'uomo. Si tratta di una cagna che dopo diverse spedizioni in guerra ha sviluppato un carattere per nulla facile ed è imprevedibile nelle reazioni. Durante il viaggio, però, il soldato e la cagna imparano a conoscersi e Briggs finisce per affezionarsi a Lulu.