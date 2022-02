News Cinema

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: ecco il trailer ufficiale del cinecomic di Sam Raimi

La redazione di Comingsoon.it di 14 febbraio 2022

Presentato questa notte durante il SuperBowl il trailer ufficiale del secondo film dedicato al personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch, che si lega agli eventi del recente Spider-Man: NO Way Home e avrà il tocco horror del regista di La casa. Data d'uscita fissata per il 4 maggio.