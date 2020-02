Doctor Strange 2: Sam Raimi dirigerà il film!

News Cinema

Il regista di Spider-Man in trattative per la sedia di regista del cinecomic, lasciata vacante da Scott Derrickson.

Una notizia che sorprende e fa piacere: Sam Raimi è in trattative per dirigere Doctor Strange 2, il film che riporterà nell'universo Marvel il regista della prima trilogia di Spider-Man! Sono esattamente 7 anni che Raimi non dirige un film e l'occasione per tornare alla grande gliel'ha data il recente abbandono di Scott Derrickson, che ha firmato il primo Doctor Strange, il 9 gennaio scorso.

A confermare la notizia che vede Saimi sicuro regista del secondo è Hollywood Reporter. Derrickson sarà accreditato come produttore esecutivo del sequel. La trilogia originale di Spider-Man (2002, 2004 e 2007) fu un grande successo sia di pubblico che di critica, con l'eccezione del poco felice risultato del terzo film. In tutto incassò per la Columbia due miliardi e mezzo di dollari in tutto il mondo. Nel secondo Spider-Man, Raimi inserì una "profetica" battuta sul Doctor Strange, che a quanto pare era nel suo destino.

Si attende a breve la conferma ufficiale dell'accordo e noi intanto iniziamo a prepararci al ritorno di Sam Raimi nel mondo dei cinecomic. Non dimentichiamo la trilogia de La casa e il fatto che questo Doctor Strange dovrebbe essere un tantino più pauroso del precedente, ergo: siamo in ottime mani.