Doctor Strange 2 perde il regista Scott Derrickson!

Regista del primo film, Derrickson resterà coinvolto in veste produttiva, ma lascia la regia.

Non si parlava di Doctor Strange 2 dal 2018, quando alla regia era stato confermato Scott Derrickson, che aveva diretto con successo il primo film dedicato al mistico della Marvel, interpretato da Benedict Cumberbatch. Oggi si torna a parlarne per annunciare che Derrickson non sarà più regista del sequel, intitolato Doctor Strange nel multiverso della pazzia.

Lo stesso regista in un tweet anuncia che "io e la Marvel abbiamo deciso di separare le nostre strade, a causa di divergenze creative. Sono grato per la collaborazione e resterò come produttore esecutivo".

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020

La Marvel, interpellata da Variety che ha dato per primo la notizia, ha laconicamente dichiarato: "Rimaniamo grati a Scott per i suoi contributi all'MCU". Doctor Strange 2 entrerà in produzione a maggio, per cui un nuovo regista verrà annunciato quanto prima. Nel film Cumberbatch riprenderà il ruolo mentre dovrebbe apparire anche la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen. La data di uscita del film è fissata al 7 maggio 2021.

Sinceramente un po' ci dispiace per l'abbandono di Derrickson, che aveva fatto un ottimo lavoro con Doctor Strange e aveva annunciato una versione più horror per il sequel, ma evidentemente le cose in casa Marvel si sono fatte più complicate.

Prima di Doctor Strange in The Multiverse of Madness usciranno Black Widow con Scarlett Johansson, a maggio di quest'anno, e a novembre Gli Eterni, mentre nel febbraio 2021 la Marvel distribuirà il suo primo film completamente asiatico, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, dal fumetto creato da Steve Englehart e Jim Starlin, con Tony Leung, Akwafina e Simu Liu.