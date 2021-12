Doctor Strange 2 - Nel multiverso della follia: il primo trailer italiano del nuovo film Marvel!

News Cinema

Il primo trailer in italiano di Doctor Strange: Nel multiverso della follia è stato diffuso online dai Marvel Studios.

Stiamo assistendo all'enorme successo di Spider-Man: No Way Home che miete record di incasso nelle sale cinematografiche a dispetto della pandemia e ancora ne raccoglierà di dollari e di euro nelle prossime settimane. Mentre si chiude questa settimana la mini serie Hawkeye con il sesto e ultimo episodio, le linee narrative del Marvel Cinematic Universe proseguiranno in Doctor Strange: Nel multiverso della follia. Dopo aver visto Benedict Cumberbatch operare un incantesimo per fare una "cortesia" al Peter Parker di Tom Holland, nel sequel diretto da Sam Raimi vedremo lo stregone che pagherà le conseguenze di qualcosa andato storto. Nel cast ci saranno anche Elizabeth Olsen e Benedict Wong. È appena uscito il primo trailer in italiano Doctor Strange 2: Nel multiverso della follia che possiamo vedere avviando il player qui sotto.

Doctor Strange 2 nel Multiverso della follia: il trailer italiano del film