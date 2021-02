Doctor Strange 2, le musiche saranno di Danny Elfman!

News Cinema

Il grande Danny Elfman ha annunciato di essere al lavoro con Sam Raimi per Doctor Strange nel Multiverso della pazzia.

Doctor Strange nel multiverso della pazzia, il Doctor Strange 2 con Benedict Cumberbatch in casa Marvel, non si vedrà nelle sale prima del marzo 2022, ma nel frattempo Danny Elfman, il leggendario compositore legato da sempre ai capolavori di Tim Burton, ha confermato di essere l'autore delle musiche del film per un altro amico regista, Sam Raimi. Ecco le esatte parole di Danny in un'intervista su Inverse:

Sto cominciando a preparare Doctor Strange 2 che dirigerà Sam Raimi. Anche se comincerò tra qualche mese, c'è già un po' di musica registrata di cui avevano bisogno sul set.

Doctor Strange, Danny Elfman e le sue musiche per i cinecomic di Sam Raimi