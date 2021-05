Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen: "Durante WandaVision non ne sapevo nulla!"

News Cinema

Elizabeth Olsen, alias Scarlet Witch dopo WandaVision, scherza sulla segretezza dei Marvel Studios anche per gli attori stessi. Com'è andata con Doctor Strange 2?

Sappiamo che i Marvel Studios (e la Disney in generale) non sono secondi a nessuno quando si tratta di mantenere la segretezza sui progetti, persino quando a ricevere le informazioni sarebbero gli stessi attori: Elizabeth Olsen, diventata Scarlet Witch dopo WandaVision su Disney+, ha confessato di essere stata avvisata dei piani su Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia solo durante le riprese della serie, il più possibile all'ultimo momento. Chiacchierando con The Hollywood Reporter, l'attrice ha detto ridendo:

Mi sarebbe piaciuto che i piani fossero condivisi con me un po' prima! Ho scoperto la storia di Doctor Strange 2 prima che iniziassero le ultime otto settimane di riprese di WandaVision, durante la pandemia. L'ho scoperto ad agosto, abbiamo finito WandaVision tipo un mercoledì e il venerdì ero già in Inghilterra per il film!