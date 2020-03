Doctor Strange 2 è ancora in pre-produzione

News Cinema

Tra i film ufficialmente sospesi per l'emergenza coronavirus, non c'è il film di Sam Raimi che continua la preparazione a distanza di sicurezza e si dovrebbe girare a giugno, ma la situazione potrebbe presto cambiare.

Per quanto possa sembrare strano, con l'attuale situazione di emergenza per la pandemia, Variety riporta che i Marvel Studios sono ancora in fase di pre-produzione - a distanza - di uno dei loro film più attesi, Doctor Strange 2 o Doctor Strange nel multiverso della pazzia, che rappresenterebbe anche il ritorno di Sam Raimi al cinecomic, dopo l'abbandono di Scott Derrickson. Ed effettivamente non si trova tra i titoli di cui la Marvel ha ufficialmente annunciato la sospensione.

Le riprese dovrebbero iniziare a giugno, anche se è molto probabile che verranno spostate: film del genere richiedono una troupe estremamente grande ed è improbabile che per quella data, almeno in America, si facciano correre rischi a tecnici e persone. Ad ogni modo la preparazione va avanti, e vedremo cosa succederà.

Benedict Cumberbatch tornerà nel ruolo di Stephen Strange, e nel cast ci sono al momento Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor e Benedict Wong, mentre al lavoro sulla sceneggiatura di Jade Bartlett c'è Michael Waldron. Prima della crisi, l'uscita del film era stata fissata al 7 maggio 2021.