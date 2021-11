Doctor Strange 2: Cumberbatch torna sul set per 6 settimane di reshooting

News Cinema

Mentre si attende per la prossima settimana il nuovo trailer di Doctor Strange nel multiverso della pazzia, sono annunciate sei ulteriori settimane di riprese per il cinecomic di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch.

Dopo lo stop temporaneo di Black Panther: Wakanda Forever per l'infortunio a Letitia Wright (su cui secondo voci insistenti pesa anche il fatto che l'attrice non sia vaccinata), un altro film Marvel sembra avere qualche problema. Si tratta di Doctor Strange nel multiverso della pazzia, l'atteso cinecomic di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch.

Per Doctor Strange 2 sei settimane di riprese aggiuntive

All'apparenza sembrerebbe procedere tutto secondo i piani, visto che l'uscita internazionale resta fissata al 6 maggio 2022 (in Italia il 22 maggio) e per la settimana prossima si attende un nuovo trailer, ma, come succede spesso con questo tipo di film, sono in corso ben sei settimane di "reshooting", ovvero di riprese addizionali.

Questo ritorno sul set sembra dovuto però non alla consuetudine in questo genere di film di aggiungere o migliorare qualcosa, ma, dato il tempo impiegato, a importanti riscritture della sceneggiatura. Le riprese principali si erano svolte nei Longross Studios nel Surrey, in Inghilterra, al momento usate da Nia DaCosta per il suo The Marvels, il che spiega perché le aggiuntive si svolgeranno in Inghilterra.

Sarà di nuovo sul set Benedict Cumberbatch, non si sa se assieme ad altri protagonisti come Elizabeth Olsen, assieme al regista Sam Raimi e allo sceneggiatore Michael Waldron. Fonti d'oltreoceano tendono a minimizzare l'importanza di queste nuove riprese, ma sei settimane sono davvero parecchie.