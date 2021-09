Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch racconta l'esperienza

News Cinema

In attesa di Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, Benedict Cumberbatch ha raccontato qualcosa dell'esperienza appena conclusa e del suo rapporto con la Marvel.

Nel marzo 2022 arriverà in sala Doctor Strange nel multiverso della pazzia, quel Doctor Strange 2 che i fan attendono non solo per rivedere in azione Benedict Cumberbatch (che sarà comunque anche in Spider-Man: No Way Home a dicembre), ma anche per saggiare la regia di un pezzo da novanta come Sam Raimi. Benedict, che in questi giorni è in concorso a Venezia con il film di Jane Campion Il potere del cane, ha chiacchierato con Hollywood Reporter del suo impegno nel Marvel Cinematic Universe e della sua esperienza con i Marvel Studios e nello specifico su Doctor Strange 2. Ecco qualche sua considerazione.

Mi sento fortunato a fare parte di un franchise che continua a richiedermi, e mi diverte sul serio interpretare quel personaggio. [...] Sam Raimi ha dei tratti tutti suoi: le zoomate veloci sui primi piani, quel misto di horror e camp. È uno spasso, ma ci sono anche momenti davvero emozionanti. [...]

Col primo film ti trovi sempre costretto nei binari del copione, perché è un'origin story. Ma a questo giro c'era molta più libertà, credo. Non dico che ce lo siamo inventati strada facendo, ma a volte dava quella sensazione. La Marvel ha questa straordinaria abilità di lanciarsi in produzione: "Dobbiamo cominciare a girare adesso! Non fa niente se il terzo atto non è ancora chiuso!" A volte fai le cose proprio buttandoti e incrociando le dita.