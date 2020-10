Doctor Strange 2: Benedict Cumberbatch annuncia la data di inzio riprese!

News Cinema

Benedict Cumberbatch spiega quando partirà la lavorazione di Doctor Strange 2, il cinecomic di Sam Raimi atteso per il marzo del 2022 e rimasto in stallo.

Buone notizie per i fan di Doctor Strange e dell'immenso Benedict Cumberbatch: fra pochissimo si torna sul set! L'attore britannico, che ha interpretato il supereroe Marvel nel 2016, nel film di Scott Derrickson Doctor Strange, ha annunciato che Doctor Strange 2: nel Multiverso della Pazzia è attualmente in pre-produzione e che le riprese partiranno a fine ottobre o al più tardi all'inizio di novembre, il che significa molto molto presto.

Doctor Strange 2 avrebbe dovuto prendere il via durante l'inverno, ma le note cause di forza maggiore hanno impedito alla troupe e al cast di mettersi al lavoro. Ora però niente sembra poter fermare il nuovo film, la cui uscita in sala è prevista per il 25 marzo del 2022.

Leggi anche Benedict Cumberbatch, vestito da Doctor Strange, entra nella fumetteria: dopo quattro anni, ecco il video!

La ragione per cui non vediamo l'ora che arrivi Doctor Strange 2 è il fatto che a dirigerlo sarà Sam Raimi, che si è già inoltrato nell'universo dei supereroi Marvel con la saga di Spider-Man con protagonista Tobey Maguire. Il regista è entrato in scena quando Derrickson ha abbandonato il progetto per divergenze creative con la Marvel, e il cambio di guida dovrebbe essere garanzia di un cambio di passo e soprattutto di tono, nella direzione di un cinecomic magari in salsa horror o comunque più cupo. In fondo Raimi è pur sempre il regista della trilogia de La casa e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato che nel film ci saranno scene che fanno paura.

In Doctor Strange 2, oltre a Cumberbatch, ci sarà Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff.