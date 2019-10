Doctor Sleep "vi piacerà se vi è piaciuto Le ali della libertà", parola di Stephen King

Esce oggi al cinema Doctor Sleep, tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King. Il re dell'horror è molto attivo su Twitter dove dà libero sfogo ai propri pensieri su qualunque argomento. A proposito di Doctor Sleep, lo scrittore ha fatto un accostamento interessante con altri due titoli adattati dai suoi romanzi. Innanzitutto dobbiamo ricordarci del poco apprezzamento che Stephen King ha avuto per Shining di Stanley Kubrick all'uscita al cinema nel 1980, un film che lui riteneva efficace visivamente ma sbagliato narrativamente.

Secondo King, Kubrick aveva deviato troppo i personaggi da quelli del libro rovinando irrimedialmente la fruizione della storia. Nel suo tweet, King scrive che "se vi è piaciuto Shining, Doctor Sleep vi piacerà", una frase che lascia intendere forse una riconsiderazione da parte sua del capovaloro di Kubrick, che a 39 anni di distanza è ancora tale, oppure un'ammissione che il film sia molto più presente nella cultura popolare di quanto non lo sia il libro. Il tweet prosegue così, "vi piacerà anche se vi è piaciuto Le ali della libertà. È immersivo", un commento destinato a spalancare i cuori di chi conserva ancora le emozioni del dramma carcerario da lui scritto e da Frank Darabont adattato per lo schermo, con le memorabili interpretazioni di Morgan Freeman e Tim Robbins.





DOCTOR SLEEP: Mike Flanagan is a talented director, but he’s also an excellent storyteller. The movie is a good thing. You’ll like this if you liked THE SHINING, but you’ll also like it if you liked SHAWSHANK. It’s immersive.