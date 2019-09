Doctor Sleep: il nuovo spaventoso trailer italiano del sequel di Shining

News Cinema

L'adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King con Ewan McGregor e Rebecca Ferguson arriva nelle nostre sale il 31 ottobre.

Ci mostra qualche immagine supplementare di un ancor più dimesso Overlook Hotel, oltre alle famigerate gemelline del film di Stanley Kubrick di cui è il sequel, il nuovo trailer di Doctor Sleep, l'horror di Mike Flanagan che ci racconta le vicende di Dan Torrance adulto e che arriverà nelle nostre sale, per spaventarci per benino, il prossimo 31 ottobre, che poi è il giorno in cui in tutto il mondo si festeggia Halloween. Come sappiamo, a ispirare il film, che il regista non ama definire seguito né reinvenzione, è l’omonimo romanzo del 2013 di Stephen King, che ha approvato sia la sceneggiatura che il film stesso. Flanagan, che dello scrittore aveva già portato al cinema Il gioco di Gerald, ha letto con attenzione il libro di partenza e lo ha rispettato, cercando nello stesso tempo di calarsi nell'universo di Kubrick, in modo da creare un continuum con le vicende che nel 1980 abbiamo tanto adorato.

Doctor Sleep è interpretato da Ewan McGregor nel ruolo di Dan Torrance, da Rebecca Ferguson in quello di Rose The Hat e da Kyliegh Curran, al suo debutto in un lungometraggio, nel ruolo di Abra. Il cast principale include anche Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe e Cliff Curtis.

La colonna sonora di Doctor Sleep, che sarà distribuito da Warner Bros., è opera dei The Newton Brothers, gà autori delle musiche di Hill House, l'arcinota e magnifica serie tv di cui Flanagan è ideatore e regista.

Doctor Sleep: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Ecco la sinossi ufficiale di Doctor Sleep:

Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all'Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un’adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la "luccicanza". Riconoscendo istintivamente che Dan condivide il suo potere, Abra lo contatta, invocando disperatamente il suo aiuto contro la spietata Rose The Hat e i suoi seguaci, i membri del The True Knot, che si nutrono della Luccicanza degli innocenti alla ricerca della loro immortalità. Formando un'improbabile alleanza, Dan e Abra si impegnano in una brutale lotta tra la vita e la morte contro Rose. L'innocenza di Abra e l’intrepida consapevolezza della sua Luccicanza costringono Dan a invocare i suoi stessi poteri come mai prima d'ora - affrontando immediatamente le sue paure e risvegliando i suoi fantasmi del passato.