Doctor Sleep: i primi 10 minuti del film sequel di Shining sono online, per tutti!

In occasione dell'uscita digital del film con Ewan McGregor tratto dal sequel di Shining di Stephen King, Warner Bros. rende disponibile in streaming free su Youtube i primi dieci minuti del film.

Doctor Sleep è il seguito di Shining, concentrato sulla figura di Danny Torrance (Ewan McGregor), a 40 anni di distanza dagli eventi narrati nel primo film di Stanley Kubrick e nel romanzo di Stephen King. Anticipando l'uscita il 5 marzo di Doctor Sleep in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd, i primi 10 minuti di Stephen King’s Doctor Sleep sono da questo momento visionabili gratuitamente sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros. Italia. Ricordiamo che Doctor Sleep è già disponibile per il noleggio e l’acquisto in digitale, anche in 4K UHD.

Il film è diretto da Mike Flanagan e vede protagonisti appunto Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran: nella storia Dan s'imbatte in Abra, un'adolescente che ha il suo stesso dono extrasensoriale, la "Luccicanza" che ha tormentato il povero Dan sin da bambino. Abra cerca il suo aiuto per affrontare la crudele Rose Cilindro, che con i suoi seguaci si nutre della Luccicanza per guadaganre l'immortalità.

I contenuti speciali prevedono una Director’s Cut con 27 minuti di scene inedite, il making of “Ritorno all’ Overlook” concentrato sulla ricostruzione del mitico e inquietante hotel di Shining, e “Da Shining a Doctor Sleep”, un’intervista esclusiva a Stephen King e a Mike Flanagan, sull'adattamento cinematografico di questa lunga saga.



Acquista su Amazon Doctor Sleep in Blu-ray Acquista su Amazon Doctor Sleep in Ultra HD 4K