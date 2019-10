Doctor Sleep durerà più di Shining e il regista avverte: prendete bibite piccole

News Cinema

Durerà ben 152 minuti il sequel del romanzo di Stephen King, in cui il regista ripropone anche alcune immagini create da Stanley Kubrick.

Trarre un film breve da uno scritto di Stephen King, a meno che non si tratti di un racconto, è un'impresa impossibile. Doctor Sleep, sequel del romanzo Shining e seguito spirituale, per molti fan, del film di Stanley Kubrick (non amato da King), di cui il regista Mike Flanagan ha riprodotto alcune immagini, ormai troppo profondamente scolpite nell'immaginario del pubblico, non fa eccezione alla regola del "tempo necessario".

Con un post su Twitter Flanagan ha infatti annunciato che Doctor Sleep durerà ben 152 minuti e dà un consiglio scherzoso agli spettatori: "non vi conviene prendere una bibita grande!".

Si tratta del secondo più lungo adattamento cinematografico da King, dopo, ovviamente, It Capitolo 2. Shining, nella versione lunga, arriva a 144 minuti. Ma non sarà la durata, come dimostrato dai film degli Avengers e affini, a scoraggiare gli appassionati, che andranno a vedere Doctor Sleep al cinema questo Halloween, il 31 ottobre.

