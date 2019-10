Doctor Sleep: dall'America arrivano le prime critiche e sono ottime!

News Cinema

Il sequel tratto dal sequel di Shining uscirà in America l'8 novembre ma arriverà nelle nostre sale il 31 ottobre, dopo l'anteprima a Lucca Comics & Games, preceduto da ottime critiche.

Sono arrivate le prime reazioni della critica americana a Doctor Sleep, l'atteso horror che Mike Flanagan ha adattato dal romanzo del 2013 di Stephen King, sequel di Shining. In America il pubblico lo vedrà l'8 novembre, mentre in Italia uscirà il 31 ottobre, dopo l'anteprima a Lucca Comics & Games il 30. Il film dura, come sappiamo, ben 151 minuti, ma le reazioni sono ottime. Non solo per il film e la regia in generale, ma soprattutto per la performance di Rebecca Ferguson, che interpreta la cattiva della storia. Qua ve ne traduciamo alcune di critici specializzati nel genere, tutte diffuse via social:

Heather Wixson di Daily Dead:

È stato un anno fantastico per gli adattamenti di Stephen King ma per me Doctor Sleep è il migliore di tutti. Mi ha elettrizzato in modi che non mi aspettavo, a volte mi ha commosso e Rebecca Ferguson è intensa. Che fantastica celebrazione di Kubrick, King e anche della carriera di Flanagan

Passiamo poi a Jacob Hall di Slash Film:

La scelta più coraggiosa in questo caso è che Mike Flanagan non prova nemmeno a rifare Kubrick, ma fa un film di Mike Flanagan: spaventoso, emozionante e totalmente ottimista. Non solo un sequel di Shining, ma una risposta al film, un tentativo di riconciliare King e Kubrick. L'ho adorato.

Paul Shirey, caporedattore di JoBlo:

Ewan McGregor e Kyliegh Curran sono eccellenti, ma la performance migliore per me è stata quella di Rebecca Ferguson nel ruolo di Rose the Hat, una fantastica nuova villain da aggiungere all'indimenticabile lista dei cattivi di Stephen King che non puoi fare a meno di amare (e di amare odiare).

Hailey Foutsch di Collider:

Doctor Sleep è un altro horror emozionante e alimentato da traumi di Flanagan che mi ha fatto piangere di brutto in pubblico. Comprensibilmente, cambia un po' il libro, ma mantiene il cuore di King proprio dove deve essere. Dove ci si iscrive al culto di Rebecca Ferguson? Chiedo per un amico.

Scott Menzel di We Live Entertainment:

Doctor Sleep è il miglior adattamento di Stephen King da Le ali della libertà. Mike Flanagan ha combinato perfettamente la nostalgia con la tensione, il mystery e la suspense. Tutto il cast è magnifico. Ci sono parecchie sorprese che faranno strillare di felicità i fan di King.

Chris Evangelista, ancora di Slash Film:

Doctor Sleep funziona meglio quando resta fedele al romanzo di Stephen King. Quando inizia a ricreare elementi dello Shining di Kubrick, barcolla un po'. Tuttavia, Flanagan coglie appieno gli elementi emotivi (non c'è da sorprendersi) e Rebecca Ferguson si appropria di tutto il film.

Infine, Stephen King stesso commenta i giudizi al film:

" Le prime reazioni a Doctor Sleep sono nientemeno che entusiaste. Felice per Mike Flanagan e compagnia.

