Do Revenge: vendetta incrociata per Camila Mendes e Maya Hawke nel trailer del film

News Cinema

Camila Mendes e Maya Hawke sono le protagoniste di una commedia che è anche un film di vendetta intitolato Do Revenge e che debutterà su Netflix a settembre. Oggi è stato diffuso il trailer.

I conoscitori e appassionati di serie tv con protagonisti adolescenti della nostra epoca, o dei decenni precedenti ad essa, conoscono benissimo Camila Mendes e Maya Hawke. La prima è la facoltosa e determinata Veronica Lodge di Riverdale, mentre la seconda, oltre ad essere nella vita vera la figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, è la simpatica Robin di Stranger Things. Ebbene, le due attrici sono le interpreti principali di una commedia che è insieme un thriller hitchcockiano dal titolo Do Revenge e in arrivo su Netflix il 16 settembre. Il colosso dello streaming ha appena diffuso il trailer.

Do Revenge: la trama del film

Se Do Revenge è stato paragonato a un thriller di Alfred Hitchcock è perché le due protagoniste vendicano l'una i torti subiti dall'altra e, un po’ come succedeva ne L'altro uomo - Delitto per delitto. Il film ricorda inoltre una serie di teen movie che vanno dagli anni '90 a oggi, ad esempio 10 cose che odio di te e Giovani, pazzi e svitati.

Più nel dettaglio il film racconta di due ragazze che frequentano lo stesso liceo e la cui reputazione è diventata pessima a causa di un torto subito. Drea (Camila Mendes) è benestante e sofisticata e vorrebbe eliminare dalla faccia della terra il suo ex ragazzo, che prima le ha chiesto di fare un video hot e poi lo ha mostrato a tutta la scuola, che adesso ride di lei e la considera una poco di buono. Eleanor (Maya Hawke) invece, ha la fama di essere una predatrice che costringe le altre ragazze a baciarla. Ovviamente è stato qualcun altro a mettere in giro la voce, e questo qualcuno la deve pagare cara.

Do Revenge: il trailer del film

Do Revenge è diretto da Jennifer Kaytin Robinson, che ha scritto la sceneggiatura di Thor: Love and Thunder con Taika Waititi. La regista è al suo secondo lungometraggio dopo la commedia romantica Someone Great.

Passando al trailer del nostro film, è evidente la cura per i dettagli e la grande attenzione alla scenografia e ai costumi. Il personaggio di Camilla Mendes non si distacca molto dalla Veronica Lodge di Riverdale: per stile, intelligenza e verve. Quanto a Eleanor, subisce una magnifica metamorfosi, anche se dentro resta sempre una ribelle e una monella. Nel cast di Do Revenge troviamo anche Talia Ryder, Alisha Boe, Rish Shah, Maia Reficco, Austin Abrams, Paris Berelc, Jonathan Daviss, Ava Capri e Sophie Turner.