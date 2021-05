News Cinema

DNA - le radici dell'amore: il trailer del film di e con Maïwenn, insieme a Louis Garrel e Fanny Ardant

La redazione di Comingsoon.it di 14 maggio 2021

Una donna in cerca delle proprie radici in DNA, il nuovo film con il marchio di Cannes 2020 diretto e interpretato dalla regista di Polisse, Maïwenn, insieme a Fanny Ardant e Louis Garrel. Vi presentiamo il trailer in anteprima del film, da giugno su Sky Cinema