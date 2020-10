DNA di Maïwenn, con Louis Garrel e Fanny Ardant, verrà distribuito in Italia da Fenix Entertainment

News Cinema

La nuova Fenix Entertainment si è aggiudicata la distribuzione per l’Italia, prevista pochi giorni dopo l’uscita originale, a novembre, di DNA di Maïwenn, film con il bollino del mai realizzato Cannes 2020 e con Louis Garrel, Fanny Ardant e Marine Vacth.

Fenix Entertainment è una nuova distribuzione molto dinamica, come dimostra anche l’annuncio di aver acquisito un primo importante titolo internazionale. Si tratta di DNA (titolo provvisorio), pellicola diretta dall’attrice, regista e sceneggiatrice Maïwenn, che ne è anche protagonista accanto a Marine Vacth e ai premi César Louis Garrel e Fanny Ardant.

Acquistato da Wildbunch, DNA, opera quinta della cineasta francese dopo il notevole Polisse (Premio della Giuria al Festival di Cannes 2011) e Mon Roi (Miglior interpretazione femminile al Festival di Cannes 2015 per Emmanuelle Bercot), è il ritratto di una giovane donna alla ricerca delle proprie radici culturali e famigliari.

Il film ha il bollino del concorso del Festival di Cannes 2020, non effettuato a causa della pandemia, e ha partecipato recentemente ai Festival di San Sebastian e Deauville. L’uscita francese per Le Pacte è prevista per il 28 ottobre. In Italia il film uscirà nelle sale a novembre.