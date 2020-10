Django Unchained: il film da vedere e commentare insieme martedì 6 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Quentin Tarantino celebra il western all'italiana con espliciti riferimenti in Django Unchained. L'appuntamento su SimulWatch è per martedì 6 ottobre alle 22.

La visione condivisa di martedì 6 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una celebrazione dello spaghetti-western rivisto secondo lo stile inconfondibile del suo regista. Django Unchained è un film di Quentin Tarantino ultra citazionista nei confronti del western all'italiana, a cominciare dal nome del protagonista che è un diretto riferimento al Django di Sergio Corbucci del 1966. E non solo, perché il brano dei titoli di coda del film nient'altro è che che la canzone dei titoli di testa di Lo chiamavano Trinità. La storia del film, la cui sceneggiatura ha fruttato un Oscar a Tarantino, vede protagonista lo schiavo Django, interpretato da Jamie Foxx, la cui vita cambia improvvisamente grazie all'incontro con il dottor King Schultz, che ha il volto di Christoph Waltz, ex dentista e cacciatore di taglie di origine tedesca. Oscar anche per quest'ultimo, il suo secondo come attore non protagonista dopo quello per Bastardi senza gloria.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Django Unchained e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 6 ottobre alle 22.



In Django Schultz propone a Django di collaborare nella ricerca dei fuorilegge fratelli Brittle, offrendogli in cambio di aiutarlo a ritrovare sua moglie Broomhilda (Kerry Washington). Quando scoprono che la donna è schiava dello spregevole Calvin J. Candie (Leonardo DiCaprio), per poterla salvare, Django e Schultz si fingono interessati ad acquistare dallo schiavista un lottatore mandingo. Dopo aver assistito ad un incontro violentissimo, i due mettono in atto il loro piano e dichiarano di voler comprare uno dei lottatori per un'ingente somma di denaro. Dissimulando interesse, inoltre, cercano di far ricadere anche la cessione della donna nell'accordo. Ma il fedele capo della servitù di Candie, Stephen (Samuel L. Jackson), capisce che Django e Broomhilda si conoscono e informa il suo padrone dell'astuto inganno dei due forestieri.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

