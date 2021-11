Django & Django: Sergio Corbucci Unchained, il trailer del film in cui Tarantino racconta Corbucci

News Cinema

Presentato al Festival di Venezia 2021, questo documentario realizzato da Steve Della Casa e Luca Rea uscirà nei cinema italiani come evento speciale il 15, 16 e 17 novembre, distribuito da Lucky Red.

La passione di Quentin Tarantino per il cinema italiano di genere (e non solo) è ben nota. E che certi film e certi registi siano stati di ispirazione diretta per alcune sue opere, almeno in parte, non è un mistero per nessuno. Chi meglio di Tarantino, quindi, può parlare di un grande autore di spaghetti western come Sergio Corbucci, l'autore di quel Django citato direttamente dall'americano in Django Unchained?

Nei cinema come evento speciale il 15, 16 e 17 novembre troverete un documentario dal titolo Django & Django: Sergio Corbucci Unchained, nel quale Tarantino, narratore d’eccezione, racconta perché Sergio Corbucci è “il secondo miglior regista di western italiani”, come afferma un personaggio nel suo recente film C’era una volta a Hollywood e come conferma la sua scelta di realizzare Django Unchained ispirandosi a un film di Corbucci degli anni Sessanta.

Nato da un'idea di Nicoletta Ercole, il film - che è stato presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2021 - è scritto da Steve Della Casa e Luca Rea, anche autore della regia, ed è un omaggio al grande regista italiano che comprende materiali d’epoca inediti, testimonianze e ricostruzioni per raccontare un cinema e un’epoca irripetibili.

