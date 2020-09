Divorzio a Las Vegas: in anteprima esclusiva il poster della commedia che segna il debutto al cinema di Andrea Delogu

News Cinema

Arriverà in sala l'8 ottobre Divorzio a Las Vegas, una commedia che mescola le risate al romanticismo e che vede protagonisti, oltre ad Andrea Delogu, per la prima volta sul grande schermo, Giampaolo Morelli, Ricky Memphis, Grazia Schiavo e Gian Marco Tognazzi.

Dopo aver diretto la commedia romantica di ambientazione napoletana 7 ore per farti innamorare, Giampaolo Morelli vola negli Stati Uniti per stare soltanto davanti alla macchina da presa e interpretare un altro film che parla d'amore: Divorzio a Las Vegas. Al suo fianco c'è una star della tv e della radio, Andrea Delogu.

Divorzio a Las Vegas è il terzo lungometraggio di Umberto Carteni, già regista di Diverso da chi? e Studio illegale, e si affida alle musiche di Andrea Guerra. Nel cast del film, ad assicurare ancora più divertimento, c'è Ricky Memphis, affiancato da Grazia Schiavo - che abbiamo visto nei film di Max Croci Poli opposti e Al posto tuo - e Luca Vecchi, uno dei membri del gruppo comico The Pills. Un piccolo ruolo è andato infine a Vincent Riotta e a Gian Marco Tognazzi.

Di Divorzio a Las Vegas, che arriverà nelle sale italiane l'8 ottobre con 01 Distribution, vi facciamo vedere oggi, in esclusiva, il poster ufficiale, non prima di avervi svelato la sinossi del film, che, essendo ambientato in una delle città più spassose degli States, che ha fatto da sfondo a commedie memorabili come Una notte da leoni e Palle al balzo, promette risate a crepapelle, oltre alla giusta dose di cuoricini.

A diciott'anni Lorenzo ed Elena si conoscono durante una vacanza studio in America. L'ultimo giorno di vacanza, sotto gli effetti del peyote, si sposano per gioco, poi si perdono di vista per vent’anni. Oggi Elena è una giovane manager in ascesa e Lorenzo è un ghost writer per politici di qualsiasi schieramento. Lorenzo ed Elena non si sarebbero più rincontrati se lei non si stesse per sposare: per farlo deve ritornare in gran segreto a Las Vegas con Lorenzo e divorziare. Una seccatura burocratica che si trasformerà invece in una grande avventura e nell’occasione per ritrovare se stessi. Questo nuovo viaggio, dove porterà Elena e Lorenzo?