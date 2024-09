Diva Futura, il porno a dimensione umana: incontro con Giulia Steigerwalt e Barbara Ronchi

News Cinema

Oggi a Venezia è la giornata di Diva futura, in concorso, il racconto dell'epopea della più famosa agenzia di porno star e non solo che ha rivoluzionato il rapporto con erotismo e pornografia degli italiani. Ne abbiamo parlato con la regista Giulia Steigerwalt e la protagonista Barbara Ronchi.

L'universo del sesso, secondo la lezione di Riccardo Schicchi. Un uomo bizzarro e dalle grandi passioni, soprattutto per regalare agli italiani, e non solo, il piacere di un erotismo visto senza pregiudizi e perbenismo. A suo modo la sua agenzia ha cambiato i costumi del nostro paese, come racconta Diva futura, secondo film da regista di Giulia Steigerwalt, presentato oggi in concorso al Festival di Venezia.

Protagonista Pietro Castellitto, insieme a lui Barbara Ronchi, nei panni della sua segretaria, dalle cui memorie è tratto questo racconto del mondo delle più celebri dive, da Moana Pozzi a Ilona Staller alias Cicciolina e da Eva Henger.

Ne abbiamo parlato con regista e protagonista in questa video intervista da Venezia.