Disobedience: un trailer per la passione tra Rachel Weisz e Rachel McAdams

Disobedience è il titolo del trailer del nuovo film di Sebastián Lelio, già autore dell'apprezzatissimo Una donna fantastica, al momento candidato all'Oscar 2018 come migliore film straniero. Disobedience vede protagoniste Rachel Weisz e Rachel McAdams, nel ruolo di due amanti separate per una ragione religiosa e culturale. Quando Ronit (Weisz) torna a New York per la morte del babbo, rabbino della comunità di Ebrei Ortodossi di Hedon, incontra nuovamente Esti (McAdams): le due si erano amate, però le tradizioni culturali e religiose dell'ambiente le avevano divise con severità. Ora Esti è sposata a un membro di rilievo della comunità, ma il sentimento è addormentato?

Una data d'uscita italiana non è ancora definita, ma Disobedience esce negli States il 27 aprile.



Disobedience: Il trailer del film - HD