Disneyland, la sua creazione diventa un film di fiction

Uno dei sogni più estremi di Walt Disney sarà raccontato in un film di fiction diretto dal David Gordon Green dei nuovi Halloween, appositamente per Disney+.

L'inaugurazione di Disneyland nel 1955 fu un punto di svolta nella storia dei parchi a tema: sogno a lungo accarezzato da Walt Disney contro ogni logica economica, vera ossessione, la sua creazione sarà raccontata in un film di fiction realizzato appositamente per lo streaming e Disney+, diretto dal David Gordon Green di Halloween Kills. Il copione è a cura di Evan Spiliotopoulos, sceneggiatore disneyano di lungo corso, attivo da una ventina d'anni tra animazione e film dal vero.

Disneyland, la sua importanza in un film che la racconterà