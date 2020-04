Disney + raggiunge i 50 milioni di abbonati paganti nel mondo

News Cinema

Partenza notevole per la piattaforma di streaming che si è affacciata nei principali paesi europei e in India con particolare slancio.

Il lancio americano è stato il 12 novembre e in pochi mesi il servizio di streaming Disney+ ha superato i 50 milioni di abbonati paganti in tutto il mondo, secondo quanto annunciato dalla Walt Disney Co. Il balzo in avanti è naturalmente legato al lancio della piattaforma in molti nuovi territori, in particolare il 24 marzo è arrivato in Italia, ma anche in Germania, Spagna e altri paesi europei, in Francia dal 7 aprile. Appena pochi giorni fa in India, dove hanno già raggiunto gli 8 milioni di abbonati.

“Siamo davvero entusiasti che Disney+ stia avendo questo successo confermato da milioni di persone in tutto il mondo”, ha dichiarato in un comunicato Kevin Mayer, dirigente Disney, “crediamo inoltre che sia di buon auspicio per la nostra ulteriore espansione in tutta l’Europa occidentale, in Giappone e più avanti nel corso dell’anno anche in America Latina. Le grandi storie ispirano e fanno stare meglio e siamo nella fortunata posizione di poter presentare un vasto menù di grande divertimento, radicato nella gioia e nell’ottimismo, su Disney+”.

Questi numeri sono già superiori alla piattaforma sorella, Hulu, che ha più di 30 milioni di sottoscrizioni attive. Sono ancora numeri ben lontani dal gigante del mercato, Netflix, che ha comunicato 167 milioni di sottoscrizioni, ma la crescita è imponente.