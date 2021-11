Disney+ Day, torna Mamma ho perso l'aereo con Home Sweet Home Alone!

News Cinema

In occasione dell'uscita del film su Disney Plus, il 12 novembre per il Disney+ Day, abbiamo incontrato gli attori di Home Sweet Home Alone, il remake di Mamma ho perso l'aereo, a oltre trent'anni dal cult con Macaulay Culkin.

Nel Disney+ Day del 12 novembre, sulla piattaforma Disney+ arriverà in streaming Home Sweet Home Alone - Mamma ho perso l'aereo, remake dell'omonimo film del 1990 che portò la gloria al Kevin di Macaulay Culkin, qui sostituito dal Max di Archie Yates, classe 2009, già visto in JoJo Rabbit. Abbiamo incontrato lui e il resto del cast, che comprende Ellie Kemper e Rob Delaney nei panni dei due "rapinatori", Aisling Bea in quelli della mamma del protagonista e Ally Maki come inedita zia.

Mamma ho perso l'aereo, l'eredità di un culto

Archie Yates, ad appena dodici anni, ha già le idee chiare su come porsi in una conferenza stampa: oltre a dichiarare con freddezza professionale che sogna un futuro non solo nell'umorismo, e che sta lavorando su un suo copione (!), ci spiega con sussiego quale sia stato il suo rapporto con gli originali Mamma ho perso l'aereo (1990) e Mamma ho riperso l'aereo (1992), mentre si pensava e realizzava questo reboot Home Sweet Home Alone: "L'ispirazione arrivava da lì, guardo quei film ogni anno, religiosamente. Però non faccio Kevin, volevo che fosse un personaggio più originale, che fossimo nello stesso universo ma con una storia diversa".





Rob Delaney ed Ellie Kemper, interpreti dei due "malviventi", pensano che un elemento degli originali assolutamente da preservare fosse il vero... dolore! "Le cose che ci succedono sono delle vere e proprie torture! Volevamo il pericolo reale, vero fuoco, vero ghiaccio." Anche Ally Maki è d'accordo: le trappole sono uno dei capisaldi della saga, erano la cosa che la incuriosiva di più. Archie gela i colleghi alla conferenza, commentando con spietata freddezza che la sua trappola ideale presuppone un uso abbondante di vetri ("Mi piace il dolore"). Più romantica Aisling Bea, che per la sua mamma assai distratta pregustava soprattutto una scena da girare, quella in cui la madre si ricongiungeva al figlio "dimenticato a casa".

C'è in questo remake inoltre un legame effettivo e concreto con la bilogia capostipite, perché torna nel cast Devin Ratray, che trent'anni fa era Buzz il fratello di Kevin e ora torna a interpretarlo come buzzurro poliziotto del quartiere (non vi sveliamo altri riferimenti). Ellie Kemper, che più di tutti gli altri ha girato con Ratray, assicura: "Al di là della sua presenza in sé, che è un richiamo agli altri film, è comunque bravo di suo!"

Home Sweet Home Alone e Mamma ho perso l'aereo, le differenze

La principale differenza tra questo remake e il primo film è il cambio di equilibrio tra bene e male, come ci illustra il cast. Se nei lavori originali era più netta la divisione tra buoni e cattivi, in questo caso tra vittime e carnefici i confini sono maggiormente sfumati: i coniugi Fritzovski, marito e moglie "criminali" della situazione, vogliono per un equivoco recuperare qualcosa di specifico dalla casa di Max, che a sua volta si difende strenuamente per un altro equivoco. La missione dei Fritzovski è ispirata dal salvataggio della loro famiglia, quasi costretta ad abbandonare la propria casa, anche se Delaney continua ad avere dei dubbi sull'approccio più buonista, ricordando le torture: "Il cattivo però per me rimane Max, quando giravamo era lui il nemico!"

È comprensibile che Delaney lo pensi, perché lui ed Ellie Kemper hanno presto scoperto che il set di Home Sweet Home Alone sarebbe stato più faticoso del previsto: "Avevamo fatto addestramento con le controfigure prima di girare, ma pensavamo che loro ci avrebbero sostituito più spesso, invece abbiamo scoperto che volevano proprio noi per la maggior parte di quelle scene. È stato divertente, una cosa diversa, anche se proprio faticosa sul piano fisico!" Non ha aiutato poi che sul set la farina lanciata contro i malfattori fosse effettivamente talco. A quintali. Insostenibile.

Hanno portato con loro qualcosa del set, come ricordo dell'esperienza? Ellie Kemper ammette di aver trafugato molta carta igienica: la lavorazione è stata interrotta nel marzo 2020 a causa del Covid-19, e lei è crollata sotto i colpi della psicosi!