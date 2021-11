Disney+ Day, Shang-Chi arriva oggi in streaming su Disney Plus anche in IMAX!

News Cinema

Per il Disney+ Day, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriva in streaming su Disney+, con l'opzione IMAX Enhanced, per inquadrature di maggior respiro.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è uno degli appuntamenti imperdibili del Disney+ Day, la prima celebrazione della piattaforma streaming Disney+. Il film di Destin Daniel Cretton con Simu Liu è parte integrante della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, su Disney+ rappresentata anche da Black Widow e dalle serie WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If...? e dall'imminente Hawkeye. Non solo: Shang-Chi inaugura anche una nuova feature di Disney+, cioè l'esperienza IMAX Enhanced.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, la trama del cinecomic Marvel, online nel Disney+ Day

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli mette al centro della scena un personaggio apparso per la prima volta nel 1973, creato da Steve Englehart e Jim Starlin per la Marvel Comics. Si tratta di un giovane che è stato addestrato sin da bambino a essere un assassino, per conto di suo padre Wenwu, anche noto come il Mandarino (interpretato da Tony Leung). Dopo essere stato manipolato a vendicare la morte di sua madre, uccidendo il capo di una gang avversa per ordine di Wenwu, Shang-Li si autoesilia a San Francisco, dove si guadagna da vivere come posteggiatore, insieme alla sua amica Katy (Awkwafina). Quando però i due vengono attaccati dai Dieci Anelli, l'organizzazione gestita proprio dal Mandarino, Shang-Chi capisce che lui e sua sorella Xialing (Meng'er Zhang) sono in grave pericolo: ai malvagi interessano i ciondoli che i due avevano ricevuto dalla loro madre Jiang Li. Per Shang-Chi si tratterà non solo di risolvere la situazione, ma anche di affrontare un potente conflitto familiare irrisolto...

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli nel grande respiro dell'IMAX

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli viene reso disponibile su Disney+ anche con l'opzione "IMAX Enhanced", insieme ad altri film del Marvel Cinematic Universe come Iron Man, Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia Vol. 2, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame e Black Widow. In cosa consiste?

Diversi blockbuster vengono girati, interamente o solo per alcune sequenze, tenendo presente un rapporto d'immagine diverso dal classico 2.39:1, cioè l'1.90:1 per gli schermi giganti IMAX, dando maggiore e differente respiro a specifiche inquadrature. Con quest'opzione lo spettatore anche a casa può recuperare quelle versioni alternative dei film Marvel, godendosi letteralmente una prospettiva diversa sulle opere che già conosce. Leggi anche I film Marvel in streaming nel Formato Espanso IMAX per il Disney+ Day

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, l'importanza del film secondo Simu Liu

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è un film che ha avuto per le comunità asiatiche la stessa forza e importanza che Black Panther ebbe per quelle afroamericane: una rivendicazione culturale, senza dimenticare il divertimento e il coinvolgimento in una storia epica. Il protagonista Simu Liu era ben consapevole dell'importanza dell'operazione, come ha raccontato a Preview.

Era uno dei membri meno noti del pantheon di eroi Marvel. Sulle prime ero un po' scettico, anche se ero cautamente ottimista. Ma dopo una conversazione con il regista Destin, non ho avuto più alcun timore. È stato subito chiaro che era deciso a raccontare l'origin story di un eroe del 2021, non stereotipato, fuori dai cliché, tridimensionale, aggiornato ai tempi.[...] C'è qualcosa di molto speciale nell'avere un supereroe asiatico. È fantastico che ci siano star dell'action asiatiche, ma un supereroe rappresenta la speranza. Incarna la possibilità.