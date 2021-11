Disney+ Day: Come d'Incanto sarà disponibile in streaming dal 12 novembre!

News Cinema

Per il Disney+ Day il 12 novembre, a grande richiesta sarà disponibile su Disney Plus il mitico Come d'incanto, amatissima fiaba musical a tecnica mista interpretata da Amy Adams e musicata da Alan Menken. In attesa del sequel!

Il Disney+ Day del 12 novembre, prima celebrazione della piattaforma streaming Disney+, avrà un'ospite d'eccezione: la principessa Giselle interpretata da Amy Adams, perché in quella data Come d'incanto sbarcherà sul servizio: interpretato anche da Patrick Dempsey, James Marsden, Susan Sarandon, Timothy Spall e Idina Menzel, il film di Kevin Lima era una fiaba a tecnica mista, un musical con riprese dal vero e sequenze in animazione 2D a mano libera. Le canzoni di Alan Menken e Stephen Schartz (con tre nomination all'Oscar) lo hanno reso un classico Disney a tutti gli effetti. Scopri Disney+

Come d'incanto, di cosa parlava il film Disney con Amy Adams

La protagonista di Come d'incanto è Giselle, una principessa che vive in un reame incantato, innamoratissima del principe di Andalasia Edward (Marsden): il loro amore è osteggiato dalla strega Narissa (Sarandon) e dal suo lacché Nathaniel (Spall), che riescono con un incantesimo a esiliare la ragazza... nel mondo reale, a New York! Il mondo fatato e cartoon di Giselle diventa allora quello vero, e la sorte le fa incontrare l'avvocato divorzista e divorziato Robert Philip (Dempsey), con figlia Morgan di sei anni, subito affascinata da questa curiosa e appartentemente svampita ragazza. La purezza di Giselle e il cinismo di Robert Philip si veranno incontro, trovando un equilbrio pur sempre compromesso da Narissa... e da Edward, tuffato anche lui in un mondo reale che non comprende, per ritrovare l'amata tra una gag e l'altra.



Come d'incanto: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Come d'incanto, l'importanza del film per le nuove principesse Disney

Nel 2007, prima di Rapunzel del 2010 e prima dell'esplosione di Frozen nel 2013, Come d'incanto ebbe il merito di ricordare al pubblico l'importanza della fiaba disneyana nell'immaginario di tutti. In quel periodo le principesse Disney erano un po' in disuso, con gli spettatori che forse mostravano nei loro confronti la stessa disillusione di Robert Philip. Il merito della sceneggiatura di Bill Kelly fu proprio quello di ribadire quanto potessero ancora stimolare l'immedesimazione del pubblico, con un tocco moderno: la loro poetica ingenuità non veniva più proposta esattamente com'era, ma non era nemmeno negata. La fiaba, con un messaggio che sarebbe piaciuto a Walt Disney, diventava un vero antidoto per chi nella vita moderna aveva accantonato i suoi sogni. Il pubblico gradì, gli incassi mondiali ammontarono a 340 milioni di dollari (per 85 di budget), puntando di nuovo i riflettori sulle principesse Disney.

Come d'incanto 2, il sequel arriva proprio su Disney+

Approfittare di Come d'incanto su Disney+ per il Disney+ Day è un buon modo per prepararsi a Come d'incanto 2 (Disenchanted). Le riprese per la regia di Adam Shankman sono terminate, e il lungometraggio sarà nel corso del 2022 un'esclusiva Disney+, riproponendo quasi tutto il cast dell'originale, a partire da Amy Adams, con James Marsden, Patrick Dempsey e Idina Menzel, che nel frattempo negli USA è diventata famosa come voce originale di Elsa nei Frozen. Anticipazioni sulla storia? Dopo dieci anni, Giselle si domanda se si senta sul serio felice: una domanda che per una come lei non può non avere conseguenze consistenti su Robert Philip, sull'ormai adolescente Morgan e sulla coppia firmata dal Principe Edward e dalla sua nuova amata Nancy (ricordate lo scambio finale di Come d'incanto?). Cosa accadrà? Le canzoni sono ancora di Alan Menken e Stephen Schwartz.