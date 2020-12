Disney, nuovi film Marvel, Lucasfilm e Pixar in arrivo

News Cinema

Il 10 dicembre si terrà l'assemblea degli azionisti Disney, quest'anno più epocale del solito, perché non solo si vocifera di annunci di nuovi film in arrivo da Marvel Studios, Pixar e Lucasfilm, ma tutti attendono le mosse della major in merito al rapporto tra sala e streaming, specialmente dopo la mossa della concorrente Warner Bros sulle uscite parallele tra cinema e piattaforme digitali (solo negli Usa, sul proprietario HBO Max). La Disney come risponderà? Ecco cosa suggeriscono le voci di corridoio.

Disney: nuovi lungometraggi Lucasfilm, Pixar e Marvel Studios al cinema e in streaming?

Stando alle voci, il 10 verrebbero annunciati lungometraggi da tre degli studi posseduti dalla Disney, cioè Lucasfilm, Marvel Studios e Pixar, previsti in contemporanea in sala e in streaming (che dovrebbe tradursi automaticamente in Disney+). Se questo rumor fosse confermato, la Disney seguirebbe in parte la strategia warneriana, che ricordiamo non si applica per ora al di fuori degli States, ma bisogna considerare che Disney+ è parecchio più diffuso in tutto il mondo e che la Disney ha già fatto esperimenti di esclusive Disney+ estemporanee con Mulan e Soul, sul servizio dal 25 dicembre.

In attesa di saperne di più, parte la speculazione sui film sicuramente di alto rilievo che sarebbero proposti in quel modo. La Marvel ha sempre "fasi" da arricchire, ma d'altronde è indietro di un anno sulla tabella di marcia della fase 4, e ancora attendiamo Black Widow, Shang-Chi e Gli Eterni, tutte opere che dovevano arrivare in sala nell'anno che volge al termine e spostate al 2021: l'annuncio potrebbe riguardare film appunto già pronti o si parla di progetti finora non rivelati?



Black Widow: Trailer Italiano del Film - HD

Per quanto riguarda la Pixar, naturalmente Soul esclusivo su Disney+ rende ormai il cambio di strategia sull'animazione psicologicamente più semplice: di annunciato per ora tra le uscite pixariane c'era solo il Luca di Enrico Casarosa in sala a giugno 2021, seguito da altri tre film senza titolo. Potremo vederli dove vogliamo, al cinema o a casa? Chissà.

In rete tutti si domandano se invece l'annuncio Lucasfilm riguarderà il ventilato nuovo film di Star Wars firmato da Taika Waititi: giusto per speziare la speculazione, ricordiamo però che la Lucasfilm sarebbe al lavoro anche su Indiana Jones 5 con Harrison Ford per la regia di James Mangold... Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga

Cruella, Pinocchio con Tom Hanks e Peter Pan and Wendy vanno su Disney+?

Questa sarebbe la seconda notizia dell'imminente assemblea degli azionisti Disney, ma non è esattamente una novità, perché la voce si era già diffusa. Cruella, l'origin story di Crudelia De Mon interpretata da Emma Stone, verrebbe spostato in streaming su Disney+, insieme alla rilettura di Pinocchio a cura di Robert Zemeckis per Tom Hanks, e al Peter Pan and Wendy con Jude Law alias Capitan Uncino. In questo caso si vocifera in modo sempre più insistente di un trasloco totale, non di un'uscita simultanea tra Disney+ e sala, ed è abbastanza credibile: in un 2021 che sta diventando sempre più affollato di uscite rimandate dal 2020, si tratta di tre lungometraggi di richiamo non paragonabile a un cinecomic Marvel, per cui è immaginabile che la major stia ragionando su come "dirigere il traffico", cogliendo allo stesso tempo l'occasione per arricchire la piattaforma di titoli comunque interessanti. Leggi anche Cruella con Emma Stone: tutto quello che sappiamo sul film Disney dedicato a Crudelia De Mon