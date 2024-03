Disney, l'azionista Nelson Peltz critica la strategia "woke" dell'azienda

News Cinema

Nelson Peltz, uno dei maggiori azionisti della Disney, prosegue la sua battaglia per insediare nel consiglio di amministrazione sé stesso e altri sulla sua lunghezza d'onda, contro Bob Iger.

Cosa succede il 3 aprile? Gli azionisti Disney votano per il rinnovo del consiglio di amministrazione: una frangia di investitori che fa capo al magnate Nelson Peltz, alla sua Trian Partners e al fondo di investimenti Blackwells Capital, è in rotta con Bob Iger, tornato CEO dopo il breve e difficile interregno di Chapek dal 2020 al 2022. Iger sta cercando di risollevare il valore delle azioni, in parte ci sta riuscendo, però la sua strategia è contestata da Peltz e i suoi, che gli rinfacciano anche i flop del 2023. Intervistato dal Financial Times, l'ottantunenne Peltz alza il tiro sulla questione "woke". Leggi anche George Lucas sostiene Bob Iger come CEO Disney, contro una frangia di azionisti

Nelson Peltz contesta il CEO Disney: "Perché devo fare un film tutto con le donne? Perché uno tutto con i neri?"