Disney e Noemi per Medicinema con le Principesse Disney

News Cinema

La campagna "Noi Principesse Sempre" vede le Principesse Disney ambasciatrici di coraggio e gentilezza, con una raccolta grauita di racconti inediti e momenti speciali ispirati alle storie, per i piccoli pazienti supportati da MediCinema Italia Onlus.

È disponibile online la raccolta di racconti inediti "Storie di coraggio e gentilezza" con protagoniste le Principesse Disney: la pubblicazione fa parte di un'iniziativa di The Walt Disney Company Italia e MediCinema Italia Onlus, che con la collaborazione di Noemi creeranno momenti speciali per i pazienti del network di Medicinema.

"Storie di coraggio e gentilezza" raccoglie 14 racconti con protagoniste le Principesse e Regine Disney, ed è pensata per ispirare atti di gentilezza nei bambini di tutto il mondo, dedicata a ragazze e ragazzi supportati da diverse charity europee protagonisti di atti di coraggio e gentilezza nella vita reale. In Italia i protagonisti delle dediche speciali sono: Elisa, 10 anni, che ha usato la sua creatività e l’amore per l’arte per disegnare una T-shirt per raccogliere fondi per MediCinema; Francesco, 14 anni, che ha dimostrato gentilezza sostenendo e aiutando il suo fratellino Matteo, affetto da paralisi cerebrale.

Al Policlinico Gemelli di Roma, dove MediCinema Italia è presente dal 2016 con la prima sala cinema integrata in un ospedale italiano, maggio sarà dedicato alle Principesse Disney: i pazienti dell’ospedale potranno vedere una selezione di film con protagoniste le Principesse Disney direttamente sui monitor tv presenti in tutti i reparti. Nel mese di maggio sarà anche riaperta la sala MediCinema del Niguarda di Milano. I pazienti milanesi potranno quindi prendere parte alle celebrazioni a tema Principesse direttamente sul grande schermo.

Noemi è l'interprete del singolo "Un Nuovo Inizio", colonna sonora della campagna Noi Principesse Sempre in arrivo prossimamente su tutte le piattaforme digitali. Oltre a interpretare la canzone, Noemi ha dato voce al racconto di Cenerentola contenuto in "Storie di Coraggio e Gentilezza" in un video dedicato. Il video della lettura della storia sarà mostrato in anteprima proprio ai bambini di MediCinema e sarà poi reso disponibile per tutti sul sito di MediCinema.

Tutti i racconti di "Storie di Coraggio e Gentilezza" e le illustrazioni che li arricchiscono possono essere scaricati gratuitamente dal sito di Sorrisi.com, partner dell’iniziativa.