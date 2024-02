Disney appalta Blu-ray e Ultra HD 4K alla Sony: un'era è quasi alla fine?

News Cinema

Dopo la cancellazione delle edizioni fisiche dei suoi film in Australia, la Disney compie un altro passo: appalta in USA e Canada la produzione e distribuzione di Blu-ray, Ultra HD 4K e DVD alla Sony, non occupandosene più in prima persona.

Le avvisaglie c'erano state la scorsa estate, quando la Disney aveva deciso di chiudere la distribuzione di versioni fisiche digitali dei suoi film in Australia. Ora Deadline ci informa che la major ha dato in licenza negli USA alla Sony la produzione effettiva e la diffusione dei suoi lavori in Blu-ray, Ultra HD 4K e DVD: una mossa che ha un sapore epocale, perché la Disney era stata nei decenni passati un modello commerciale per il successo del settore home entertainment in VHS prima e DVD dopo, ma i tempi cambiano... Leggi anche Disney, stop alle edizioni digitali fisiche dei film in Australia: fine di Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd

Accordo tra Disney e Sony per Blu-ray, Ultra HD 4K e DVD, si chiude un'epoca

Con la necessità di spingere la piattaforma di streaming proprietaria Disney+, oltre che con l'obbligo di far quadrare i conti, il dado è tratto: la Disney in USA e Canada non produrrà né distribuirà più film e serie in Blu-ray, Ultra HD 4K e DVD, ma non stacca la spina del tutto. La soluzione di compromesso è un accordo di licenza con la Sony per la masterizzazione, stampa e diffusione di queste versioni (nonché del catalogo già pronto). È un distacco che chiude un'epoca in cui la Casa del Topo si occupava direttamente dell' "home video" fisico: le sue erano uscite assai pubblicizzate negli anni Novanta, le VHS Disney hanno ancora un significato per i collezionisti, ma anche nel primo periodo delle edizioni speciali in DVD ogni pubblicazione era un piccolo evento. Il cambio di strategia da parte del CEO Disney Bob Iger rientra nel risparmio di 7.500.000.000 di dollari in tutte le attività dell'azienda, ed è la conferma di una ricerca del Digital Entertainment Group: anche se nel corso del 2023 le vendite dei film nel settore fisico sono cresciute del 17% (Oppenheimer in Ultra HD 4K, targato Universal, ha riscosso un relativo successo), il numero generale di vendite e noleggi di tutti i Blu-ray, Ultra HD 4K e DVD è calato ulteriormente del 25%. In definitiva, i dischi dei prodotti Disney non spariscono dall'oggi al domani, ma il dado è tratto.