Dirty Dancing: un sequel con Jennifer Grey forse in lavorazione!

News Cinema

Il film di ballo del 1987 Dirty Dancing potrebbe avere un seguito in un progetto ancora senza titolo e con Jennifer Grey ambientato negli anni '90.

A 33 anni dall’uscita in sala di Dirty Dancing - Balli Proibiti, il mitico film con Patrick Swayze e Jennifer Grey potrebbe avere finalmente il suo sequel. Se scriviamo “potrebbe” è perché Variety ci informa che Jennifer Grey è a lavoro su un dance movie targato Lionsgate e ancora senza titolo. Al momento lo studio si rifiuta categoricamente di rivelare se nel film, che pare ambientato negli anni '90, quindi non immediatamente dopo i fatti di Dirty Dancing, l’attrice riprenderà il ruolo di Frances Houseman detta Baby. Nell'eventuale seguito il personaggio sarebbe grandicello, visto che lo abbiamo incontrato in un immaginario 1963. Esiste comunque già un team di sceneggiatori, formato da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, a cui dobbiamo per esempio il copione di La Llorona - Le Lacrime del Male. Sappiamo infine che proprio la Lionsgate detiene i diritty di Dirty Dancing, che totalizzò un incasso mondiale di 217 milioni di dollari e vinse l'Oscar per la miglior canzone con "(I've Had) the Time of My Life".

Di Dirty Dancing esiste una rivisitazione, Dirty Dancing 2, che vedeva protagonisti Romola Garai e Diego Luna. Non sappiamo se essere contenti di un sequel di Dirty Dancing. Senza Patrick Swayze non si potrebbe mai ricreare la magia dell’originale.

Leggi anche Dirty Dancing - Balli proibiti: la recensione del film romantico che ha fatto sognare intere generazioni