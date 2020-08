Dirty Dancing: il sequel si farà, con protagonista Jennifer Grey!

News Cinema

Le voci che circolavano tempo fa su un ipotetico sequel di Dirty Dancing sono state confermate dalla Lionsgate e Jennifer Grey tornerà ad essere la mitica Baby.

E’ ufficiale: il sequel di Dirty Dancing - Balli Proibiti si farà e la protagonista sarà Jennifer Grey, che riprenderà il ruolo di Frances "Baby" Houseman, che nessuno può mettere in un angolo. La notizia, via Deadline, arriva direttamente dall'Amministratore delegato della Lionsgate Jon Feltheimer, confermando voci che circolavano tempo fa e che volevano un secondo film ambientato diversi anni dopo ma non nel 2020, visto che la vicenda originale si svolgeva nel 1963.

Il regista di Dirty Dancing 2 sarà Jonathan Levine, a cui dobbiamo per esempio 50 e 50 e la commedia del 2019 con Charlize Theron e Seth Rogen Non succede… ma se succede. Della nuova ed entusiasmante impresa Feltheimer è felicissimo e commenta: "Sarà esattamente il genere di film romantico e nostalgico che i fan del franchise aspettano da tempo". Anche noi siamo contenti, ma ci domandiamo come potrà essere il film senza Patrick Swayze, che ci ha lasciati nel 2009. Per non "guastare" la sua memoria sarebbe meglio lasciare in pace il personaggio di Johnny Castle e non affidare il ruolo ad un altro attore. E tuttavia, senza Johnny Castle, che seguito sarebbe? Ci auguriamo almeno di poter vedere nuove coreografie.

Leggi anche Dirty Dancing - Balli proibiti: la recensione del film romantico che ha fatto sognare intere generazioni

Uscito nel 1987, diretto da Emile Ardolino e ispirato alla vera storia della sceneggiatrice Eleanor Bergstein, Dirty Dancing ottenne un successo di pubblico clamoroso e totalizzò un incasso di 187 milioni di dollari. Il film vinse anche l'Oscar per la miglior canzone originale, andato a (I've had) The Time of My Life.

Leggi anche Dirty Dancing compie 30 anni

Di Dirty Dancing - Balli Proibiti esiste già un numero due: Dirty Dancing 2 (o Dirty Dancing Havana Nights). Non si tratta di un vero proprio seguito, ma di un film gemello (con la stessa trama) ambientato a Cuba. Uscito nel 2004, vedeva protagonisti Diego Luna e Romola Garai e non ebbe particolare popolarità. La cosa non stupisce: scene come quella qui sotto sono e resteranno irripetibili.