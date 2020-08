Dirty Dancing: il film da vedere e commentare insieme lunedì 24 agosto con SimulWatch

News Cinema

Tra i film cult degli anni 80 non c'è solo la fantascienza, come dimostra bene Dirty Dancing. L'appuntamento su SimulWatch è per lunedì 24 agosto alle 15:30.

La visione condivisa di lunedì 24 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un indimenticabile cult degli anni 80 che ha cambiato la visione del ballo di coppia di molti giovani di quel periodo. Dirty Dancing, diretto nel 1987 da Emile Ardolino, a distanza di più di trent'anni è parte integrante della cultura pop. Rivederlo provoca la nostalgia per un ottimismo che c'era e che ora fatichiamo a ritrovare, oltre al desiderio di lottare, come fa la protagonista femminile interpretata da Jennifer Grey, contro discriminazioni e pregiudizi. Il film, che trasformò Patrick Swayze in un sex symbol, vinse un Oscar per il celebre brano Time of My Life.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Dirty Dancing e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 24 agosto alle 15:30.

Ambientato nell'estate del 1963, Dirty Dancing racconta la storia di Frances "Baby" Houseman, una diciassettenne che si ritrova a trascorrere le vacanze estive con la sua ricca famiglia presso un villaggio turistico a Catskils. Frances è annoiata dalla sua vita e non fa altro che pensare al suo futuro universitario, ma nel corso della sua vacanza conosce Johnny Castle, l’affascinante maestro di ballo che anima le serate di danza nel resort insieme alla sua amica e collega ballerina Penny Johnson e che per arrotondare lo stipendio di notte fa il gigolò per intrattenere le ricche signore ospiti del villaggio.

Nonostante le aspettative che i genitori hanno per lei, Baby si sente immediatamente attratta dai ritmi del ballo e, senza tener conto delle differenze culturali, si infatua di Johnny, il quale la introduce nel mondo della danza.



Dirty Dancing - Balli Proibiti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

