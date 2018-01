Directors Guild of America: doppia candidatura per Jordan Peele

Saranno Guillermo Del Toro (The Shape of Water), Greta Gerwig (Lady Bird), Martin McDonagh (Tre manifesti a Ebbing, Missouri), Christopher Nolan (Dunkirk) e Jordan Peele (Get Out) a contendersi il premio del Directors Guild of America. Rispetto alle candidature dei Golden Globe sono stati esclusi dalla cinquina Steven Spielberg (The Post) e Ridley Scott (Tutti i soldi del mondo).

Per quanto riguarda invece i registi esordienti Peele è stato segnalato anche in questa categoria, dove se la vedrà con Geremy Jasper (Patti Cake$), William Oldroyd (Lady Macbeth), Taylor Sheridan (Wind River) e Aaron Sorkin (Molly’s Game).

Curiosità sulle nomination e sul premio. Dal 1948 allo scorso anno soltanto in sette occasioni chi ha vinto il premio del DGA poi ha mancato l'Oscar per la regia. L'ultima volta è stata nel 2013, quando trionfò Ben Affleck per Argo ma non venne neppure candidato agli Academy Award.

Greta Gerwig è l'ottava donna a ricevere la candidatura al DGA, dopo Lina Wertmuller, Randa Haines, Barbra Streisand, Jane Campion, Sofia Coppola, Valerie Faris e Kathryn Bigelow. Quest'ultima è stata l'unica a trionfare con The Hurt Locker e l'unica a essere candidata due volte, bissando con Zero Dark Thirty. Peele è invece il quarto regista di colore a ottenere la nomination dopo Lee Daniels, Steve McQueen e Barry Jenkins.

I vincitori del Directors Guild of America Award saranno annunciati il prossimo 3 febbraio al Beverly Hilton di Los Angeles.