Digitare il codice segreto: terminate le riprese della commedia tv con Neri Marcorè avaro patentato

Si è appena chiusa, nelle Marche, la lavorazione del film tv Digitare il codice segreto, diretto da Fabrizio Costa e con protagonista Neri Marcorè. Nel cast anche Valeria Bilello.

Si sono appena concluse, sul litorale di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, le riprese del film tv Digitare il codice segreto, una commedia con protagonisti Neri Marcorè e Valeria Bilello che è il quattordicesimo titolo del ciclo Purché Finisca Bene, in onda su Rai 1 dal 2014 con grande successo di pubblico. A produrre il film è, in collaborazione con Rai Fiction, la Pepito Produzioni, casa di produzione cinematografica e televisiva indipendente italiana.

Digitare il codice segreto racconta la storia di Alberico Ferretti (Neri Marcorè), uno stimato psicologo che perde la testa per Beatrice (Valeria Bilello), la proprietaria di un bistrot chiamato Intolleranza Zero. La vicenda si snoda tra ville mozzafiato e location fronte mare, dove la regione Marche gioca un ruolo fondamentale facendo da sfondo con le sue bellezze naturali ed eno-gastronomiche alle avventure dei personaggi.

Digitare il codice segreto segna un nuovo sodalizio fra Neri Marcorè e Fabrizio Costa, a cui dobbiamo L'allieva, Scomparsa, Don Matteo. Il regista ha così commentato l'esperienza: "E’ stato per me davvero stimolante tornare a dirigere Neri Marcorè per la quarta volta all'interno di questa collana di film a cui sono molto affezionato. In Digitare il codice segreto, Marcorè si cala nel personaggio esilarante di un avaro patologico, un grande topos di sempre della commedia, raccontato in modo moderno e intelligente".

Nel cast di Digitare il codice segreto ci sono anche: Gabriele Cirilli, che da Zelig, con il tormentone "Chi è Tatiana", è diventato uno dei volti più noti in TV e al cinema. Accanto a lui Paola Minaccioni, Pia Lanciotti e Bernardo Casertano. Il film approderà in TV prossimamente su Rai1 e questa è la sinossi ufficiale:

La menzogna del Dott. Alberico Ferretti ha le ore contate. Lui - psicologo e autore del bestseller "Digitare il codice segreto", manuale per curare l'avarizia - non è nient'altro che un tirchio senza speranza, e adesso che il successo lo ha reso un vip, qualsiasi mossa falsa in pubblico potrebbe rovinarlo. Ma l'occasione fa l'uomo ladro o, nel caso del Ferretti, scroccone: il dottore accetta l'ospitalità a tempo indeterminato che gli offre la Contessa Vanini sfuggendo così all'assedio dei curiosi per lavorare al suo nuovo libro senza sborsare una lira. Tuttavia, Alberico incontra una donna che smuove qualcosa in lui.