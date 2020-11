Diego Maradona di Asif Kapadia stasera su Rai 3 al posto del programma di Massimo Ranieri

News Cinema

La terza rete della Rai modifica la sua programmazione per fare spazio in prime time al documentario su Maradona firmato dallo stesso regista che ha raccontato Ayrton Senna e Amy Winehouse.

Per onorare la memoria di Diego Armando Maradona, morto ieri improvvisamente a causa di un infarto, a soli 60 anni, Rai3 ha deciso di trasmettere in prima visione alle 21:20 Diego Maradona, il documentario diretto da Asif Kapadia dedicato al più forte giocatore di calcio di tutti i tempi.

Il film prenderà il posto in palinsesto della prevista trasmissione con Massimo Ranieri "Qui e Adesso".

Diretto da Asif Kapadia, che aveva già firmato documentari su Ayrton Senna e Amy Winehouse, venne presentato al Festival di Cannes del 2019, fuori concorso, ottenendo plausi da parte del pubblico e della critica.

Diego Maradona ripercorre la carriera del calciatore raccontando i suoi anni a Napoli: anni di trionfi ma anche di cadute sul piano personale, in cui il suo estro e il suo talento lo hanno trasformato in una figura leggendaria, inarrestabile sul campo, con due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa, e la Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

Tutto costruito su materiali d’archivio selezionati tra più di 500 ore di video, montati assieme con interviste realizzate invece nel presente e presenti solo in voice over, il film di Kapadia (disponibile anche in streaming su Netflix) è quello che meglio di tutti racconta le tante contraddizioni umane e sportive di Maradona, e scruta da vicino il corpo e l'anima di un campione amato dal mondo intero, celebrando sia il mito intramontabile che l'uomo controverso.

Diego Maradona: il trailer del documentario